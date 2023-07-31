В Заводском районе Саратова муж убил супругу

Фото: архив КП

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины в Саратове. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает СУ СК региона.

Как стало известно, 29 июля, 54-летний мужчина находился совместно со своей 44-летней женой в их квартире на проспекте Энтузиастов города Саратова. Между супругами возник конфликт, в ходе которого муж ударил женщину. От полученного телесного повреждения потерпевшая скончалась. После случившегося мужчина сообщил соседке и попросил вызвать сотрудников полиции. Его задержали следователи СК по подозрению в совершении данного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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