Регоператор потребовал от подрядчика в Правобережье усилить работу по вывозу ТКО

фото: АО Ситиматик

Специалисты отдела выездного контроля Саратовского филиала АО «Ситиматик» проводят объезды мест накопления ТКО в Правобережных районах области. Совместно с представителями подрядной мусоровывозящей организации «Эковывоз» обследуются районы и населенные пункты, из которых поступали обращения о нарушении графика вывоза отходов, в том числе со стороны муниципальных органов власти. В ходе рейдов в режиме онлайн отслеживается соблюдение маршрута мусоровоза, время объезда сел и поселков с бестарным вывозом, а также оценивается состояние контейнерных площадок.

По требованию регоператора усилить работу перевозчик уже приступил к обновлению специализированной техники и выпускает на маршруты дополнительные единицы транспорта. В нескольких районах области планируется отказ от бестарного вывоза и по согласованию с местными администрациями определяются места для контейнерных площадок с дальнейшим внесением их в территориальную схему.

Проверки проводятся с 26 июля, и специалисты контакт-центра регоператора уже отметили снижение количества обращений со стороны жителей Правобережных районов. Все поступающие заявки передаются мусоровывозящей организации с требованием принять незамедлительные меры.

Напомним, что в случае выявления нарушения графика вывоза ТКО жители области могут обратиться в контакт-центр регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.