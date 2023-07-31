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НовостиОбщество31 июля 2023 8:57

Школу в Турках после капремонта откроют к 1 сентября

Школа рассчитана на 700 мест
Евгений Бадиков

К 1 сентября в Турках после капитального ремонта должна открыться школа имени Семёна Иванова.

— Такая задача стоит перед руководством района и подрядчиком. Большая часть работ выполнена, но необходимо ускориться, — сообщил депутат Госдумы Андрей Воробьев.

Напомним, ремонт, расчитанный на 2 года, начался в 2022 году по программе, инициированной президентом Владимиром Путиным при поддержке Вячеслава Володина.

На сумму более 100 млн рублей из федерального бюджета здание будет фактически полностью обновлено: ремонт фасада, усиление проёмов, замена всех коммуникаций, внутренняя отделка. Благоустроят и прилегающую территорию.

Школа рассчитана на 700 мест, на данный момент в ней числятся 462 человека, учиться школьники будут в одну смену. Рядом построен бассейн, он соединён со зданием тёплым крытым коридором. Здесь также будут проходить занятия. — уточнил Воробьев.