Два пригородных автобуса в Саратове изменят расписание

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С 1 августа поменяется расписание движения по пригородным автобусным маршрутам. Речь идет о направлениях №223 «Саратов (ЦКР) – поселок Дубки» и №233 «Саратов - Хлебновка».

Движение до Дубков будет осуществляться по следующему расписанию:

- отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов (ЦКР)» в 07.40; 08.35; 10.10; 11.10; 12.05; 13.00; 14.20; 15.15; 16.40; 17.35; 18.30; 19.30;

- отправление автобусов от остановочного пункта «Дубки» в 06.45; 07.25; 08.35; 09.30; 11.05; 12.05; 13.00; 13.55; 15.15; 16.10; 17.35; 18.30.

На маршруте № 233 «Саратов - Хлебновка» будет работать следующее расписание:

- отправление автобусов от остановочного пункта Саратов-автовокзал» в 06.10; 10.30; 14.30;

- отправление автобусов от остановочного пункта «Хлебновка» в 07.50; 12.10; 16.10.