В Саратовской области хлеборобов поддерживают звонкие песни агитбригад

Фото: телеграм-канал «Вольск/Новости/Вольская жизнь»

С началом уборочной страды по уже сложившейся традиции артисты Централизованной клубной системы начали выезды с концертной программой в поля района. Об этом сегодня, 31 июля сообщает телеграм-канал «Вольск/Новости/Вольская жизнь». Коллектив ДК села Талалихино побывал на полевом стане крестьянско-фермерского хозяйства Н. Кандыбина и порадовал тружеников полей концертной программой «Спасибо за Хлеб» 28 июля.

В исполнении ансамбля русской песни «Сударушка» прозвучали песни «Деревня», «Колхозная», «Молодой агроном» и другие. Своими выступлениями артисты подарили хлеборобам минуты отдыха, радости и общения.

-В период уборки урожая агитбригада постаралась выступить перед механизаторами с насыщенной концертной программой, ведь каждый час дорог, поэтому праздник длился недолго. Но и этого было достаточно, чтобы труженики смогли получить заряд положительной энергии и бодрости для новых свершений! – сообщили в телеграм-канале.

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