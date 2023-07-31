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НовостиПроисшествия31 июля 2023 8:22

В саратовском детском саду девочка получила компрессионный перелом

Руководство детского сада в Саратове оштрафовали за получившего компрессионный перелом ребенка
Евгений Бадиков
фото несет иллюстративный характер. Архив КП

фото несет иллюстративный характер. Архив КП

Руководство детского сада оштрафовали за получившего компрессионный перелом ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Согласно данным ведомства, 24 мая текущего года во время прогулки на площадке детского сада № 243 «Апельсин» в Саратове девочка упала со спортивного оборудования. У ребенка диагностировали компрессионный перелом позвонков.

В результате этого заведующую признали виновной в нарушении права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций (ст. 5.57 КоАП РФ) и оштрафовали на 10 тысяч рублей.