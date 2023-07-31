В саратовском детском саду девочка получила компрессионный перелом

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Руководство детского сада оштрафовали за получившего компрессионный перелом ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Согласно данным ведомства, 24 мая текущего года во время прогулки на площадке детского сада № 243 «Апельсин» в Саратове девочка упала со спортивного оборудования. У ребенка диагностировали компрессионный перелом позвонков.

В результате этого заведующую признали виновной в нарушении права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций (ст. 5.57 КоАП РФ) и оштрафовали на 10 тысяч рублей.