Движение через Глебучев овраг полностью возобновилось в Саратове

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На мосту через Глебучев овраг в Саратове завершились ремонтные работы. Это позволило возобновить на путепроводе полноценное движение.

Напомним, что сооружение постройки 70-х годов минувшего века нуждалось в реконструкции, ведь здесь проходит одна из самых оживленных магистралей города. Привести его в порядок удалось благодаря национальному проекту президента РФ Владимира Путина «Безопасные качественные дороги».

Ремонт проводился в несколько этапов, чтобы полностью не ограничивать движение. Была сделана гидроизоляция, заменено дорожное полотно, установлены современные ограждения, отремонтированы опоры.