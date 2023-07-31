Саратовцев ожидает жаркая погода в предстоящую неделю

Фото: КП Саратов

В Саратовской области большую часть рабочей недели прогнозируют теплую и сухую погоду. Об этом сегодня, 31 июля, рассказал заместитель начальника регионального управления Гидрометцентра Дмитрий Мытарев.

Только в среду, 2 августа, в отдельных районах ночью, в большинстве днем пройдут кратковременные ливни. На севере – с грозами и порывами ветра 15-19 метров в секунду.

В течение недели прогнозируют ночные температуры от +11 до +16 градусов. Днем первые несколько дней от +25 до +30, а ближе к концу недели от +30 до +35 градусов.

Это спровоцирует рост пожарной опасности до 4-5 классов. Температура воды в Волге в районе Саратова +22,8 градуса.

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