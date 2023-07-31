Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 7:55

Саратовцев ожидает жаркая погода в предстоящую неделю

К концу недели в Саратовской области синоптики прогнозируют до 35 градусов тепла
Светлана Курышева
Фото: КП Саратов

Фото: КП Саратов

В Саратовской области большую часть рабочей недели прогнозируют теплую и сухую погоду. Об этом сегодня, 31 июля, рассказал заместитель начальника регионального управления Гидрометцентра Дмитрий Мытарев.

Только в среду, 2 августа, в отдельных районах ночью, в большинстве днем пройдут кратковременные ливни. На севере – с грозами и порывами ветра 15-19 метров в секунду.

В течение недели прогнозируют ночные температуры от +11 до +16 градусов. Днем первые несколько дней от +25 до +30, а ближе к концу недели от +30 до +35 градусов.

Это спровоцирует рост пожарной опасности до 4-5 классов. Температура воды в Волге в районе Саратова +22,8 градуса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.