Лаборатория Россельхознадзора выявила заболевание пчел нозематозом

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Специалисты отдела диагностики бактериальных болезней и приготовления питательных сред Саратовской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» 27 июля 2023 г. при исследовании подмора пчёл в двух пробах обнаружили возбудитель нозематоза (слабая степень поражения).

Исследования проведены в рамках государственного эпизоотологического мониторинга. Образцы доставлены с территории Пензенской области для проведения лабораторных исследований на наличие возбудителей паразитарных болезней.

Анализ материала осуществлялся микроскопическим методом в соответствии с методическими указаниями по диагностике нозематоза медоносных пчел.

При слабом поражении ограничения хозяйственной деятельности на пасеку не накладываются. Проводится лечение насекомых, обработка ульев и пчеловодного инвентаря.

Сведения о выявлении заболевания внесены в информационную систему регистрации результатов лабораторных исследований «Веста» и доведены до территориального Управления Россельхознадзора.

Для информации: Возбудитель нозематоза – одноклеточный паразит, который в организме насекомого локализуется в клетках кишечника.

Заболевание носит сезонный характер, чаще проявляется в зимний период. Больные нозематозом пчелы страдают дизентерией и распространяют возбудителя инвазии с испражнениями.

Лечат пчел антибиотиками. Соты дезинфицируют.

Внешние признаки поражения пчел при нозематозе не специфичны. Проявляющаяся диарея может быть вызвана и другими причинами. Кроме того, часто заболевание носит скрытый характер (латентная форма). Поэтому для сохранения эпизоотического благополучия, а также для того, чтобы своевременно и точно поставить диагноз, владельцам пасек рекомендуется регулярно проводить ветеринарные обследования пчеловодческого хозяйства с применением лабораторных исследований пчел (или подмора пчел). Опытные пчеловоды часто это делают после завершения зимнего периода, в начале весны.