Минобрнауки готово организовать программы двойных дипломов с вузами Африки

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Минобрнауки России готово организовывать сетевые программы двойных дипломов с африканскими университетами, такое сотрудничество возможно с Египтом, Зимбабве, Мали, Мозамбиком и Угандой. Об этом сообщил ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский в кулуарах экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

«Минобрнауки готово организовывать сетевые программы двойных дипломов с африканскими университетами. [На полях форума] на сессии, посвященной образованию, было организовано специальное голосование, показавшее, что это самый ожидаемый образовательным сообществом путь развития нашего взаимодействия. Думаю, есть хорошие шансы реализовать такие программы с университетами из Египта, в этой стране уже открываются филиалы российских вузов, а египтяне составляют почти половину от общей численности африканских студентов в России», – сказал он.

Могилевский добавил, что также подходящей площадкой для организации в дальнейшем такой работы является РАФУ (Российско-африканский сетевой университет). «К уже входящим в его состав вузам из Зимбабве, Уганды и Мозамбика сегодня на полях форума присоединились пять университетов из Мали. Предполагается, что на данной площадке в ближайшем будущем будут разработаны совместные магистерские программы», – уточнил он.

По словам заместителя министра науки и высшего образования РФ, Минобрнауки запускает со следующего года ведомственный проект по развитию востоковедения и африканистики, который будет включать развитие академической мобильности — возможности для преподавателей и студентов постажироваться в тех странах, которые они изучают. Также проект предполагает увеличение бюджетных мест по этим направлениям подготовки в университетах, развитие научной базы и сохранение лидерства российских ученых в изучении этих стран.

«Те молодые люди, которые сейчас идут на страноведческие специальности, выбирают страны Африки и Азии, они не прогадают. У них будет потом большое поле приложения своих усилий — в науке, бизнесе, дипломатии. За этим будущее, это страны с большим количеством молодого населения, это перспективно», – считает Могилевский.

Второй саммит Россия – Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало «За мир, безопасность и развитие».

Эксперты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС отмечают, что Саратовская область имеет достаточно богатый опыт обучения иностранных граждан из стран Африки. Вузы региона не протяжении многих лет готовят квалифицированные кадры для этих стран — медиков, педагогов, работников культуры. Сегодня появляется возможность расширить линейку образовательных программы для иностранных граждан. Помимо культурного обмена, это позволит региону наладить экономические связи, увеличить товарооборот, использовать единые подхода и технологии в совместной работе.