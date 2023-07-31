Саратовец потерял более трех миллионов рублей на «инвестициях»

Фото: архив КП

Как сегодня, 31 июля, сообщает городское УМВД по городу Саратов, очередной жертвой мошенников, на днях стал 41-летний житель Гагаринского района.

Мужчина, обратившийся в полицию 28 июля, рассказал, что двумя днями ранее на одном из сайтов нашел рекламу заработка на инвестициях. На указанном сайте он оформил заявку с указанием персональных данных, после чего ему позвонила женщина, которая предложила свою помощь в освоении платформы. Саратовец согласился на все условия и в течение месяца по указанию незнакомцев перевел 3 миллиона 127 тысяч рублей. Однако обещанного дохода он так и не дождался, после чего обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, – рассказали в городском УМВД.

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