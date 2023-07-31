В Заводском районе Саратова на неделю отключили горячую воду

Фото: архив КП

Для проведения гидравлических испытаний горячую воду отключат в Заводском районе Саратова С 31 июля по 6 августа. Об этом сегодня, 31 июля сообщает телеграм-канал «Саратов (Заводской район)»

Воды не будет у абонентов улиц: Новокрекингская, 2Б; Новокрекингский проезд, 8; улица Кавказская, 4, 6; улица Томская, 12, 14, 15, 15а, 16; проспект Энтузиастов, 23, 31а; улица Зеркальная, 11; проспект Строителей, 21; улица 4-я Прокатная, 4, 13, 14, 16, 18, 20; улица Измайлова, 11а, 16, 18; улица Ломоносова, 10а, 15, 15а, 16а, 18а, 18б; улица Загороднева, 5а, 6, 7, 17, 19; улица Олимпийская, 3, 5, 7, 9, 11; улица Гвардейская, 20 24, 26, 26а, 28а, 28б, 30а; улица Зои Космодемьянской, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 24б, 26, 28, 30; 1-й проезд Панфилова, 1, 3; 3-й проезд Панфилова, ООО УК «Новая»; улица Панфилова, 5, 7, 11, 13, 17; улица Чайковского, 1, 3, 4, 5, 6.

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