Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 июля 2023 6:30

В Энгельсе экс-главу управления культуры осудят за взяточничество

В Энгельсском районе Саратовской области экс-сотрудница администрации ждет суда за взяточничество
Светлана Курышева
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Следователями СК завершено расследование уголовного дела о получении взятки бывшей сотрудницей администрации Энгельсского муниципального района региона. Об этом сегодня, 31 июля сообщает региональный СУСК.

Подозреваемая работала руководителем управления культуры администрации района. В начале 2020 года она предложила одной из своих подчиненных не проводить в отношении нее поверок и оказывать содействие по службе за ежемесячные перечисления денег. По информации следствия, подчиненная являлась директором одного из муниципальных бюджетных учреждений. Она согласилась на условия начальницы и по июль 2022 года перевела ей в общей сумме 60 тысяч рублей.

По данному факту против женщины возбудили дело о получении взятки. Противоправную деятельность должностного лица выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции местного МВД. Женщина своей вины не признала.

Уголовное дело направили в суд. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.