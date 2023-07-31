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В Саратовской области выросли объемы производства стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Согласно исследованию Банка, в потребительском сегменте Волго-Вятского макрорегиона продолжился активный рост, товарооборот ритейла в мае – июне вернулся к уровню конца 2021 года. Ускорение роста потребительских цен происходило за счет ограниченной группы товаров, а ценовые ожидания компаний снизились.

Производство стройматериалов в мае – июне восстановилось до уровня конца 2021 – начала 2022 года. Производители цемента в Саратовской области отметили увеличение спроса на свою продукцию, количество заказов выросло. Это способствовало высокой загрузке мощностей. Вместе с тем недостаток производственных кадров и перегруженность железнодорожной сети сдерживали удовлетворение конечного спроса.