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В Саратове обсудили перспективы создания центра по беспилотным авиасистемам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее, Бусаргин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным обсудил возможность создания в нашем регионе подобного центра. Сейчас в Саратове 33 оборонных предприятия работают на авиационную промышленность, а ряд кафедр вузов готовят специалистов по этим направлениям.

По поручению президента к 1 сентября на федеральном уровне будет представлен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. В течение августа наш регион должен определить, какие проекты могут предложить наши предприятия.

Глава региона предложил объединить возможности всех саратовских профильных предприятий и сформировать поэтапную программу по беспилотным системам.

- Саратов исторически был центром создания интеллектуальной «начинки» для разных авиационных систем. Конечно, этим преимуществом нужно воспользоваться, чтобы создать по-настоящему современный и востребованный кластер» - отметил Роман Бусаргин.