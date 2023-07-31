Лаборатория Россельхознадзора происследовала около 2,4 млн тонн растениеводческой продукции

Фото: Саратовская МВЛ

По данным на 28 июля Саратовской лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ» с начала текущего года проверено 2 356 906 тонн подкарантинной продукции, в том числе 880 166 тонн - предназначенной для экспорта. На внешние рынки из нашего региона отправляется пшеница, кукуруза, рожь, просо, ячмень, сорго, нут, чечевица, гречиха, подсолнечник, сафлор, лен, горох, крупа, мука и отруби и т.д. Отгрузка осуществляется в 30 государств.

Специалисты напоминают, что подкарантинная продукция должна быть свободна от вредных организмов, признанных карантинными объектами не только на территории Российской Федерации, но и на территории стран-импортеров.

Саратовской лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ» принимаются необходимые меры в сфере карантина растений по всем видам экспертиз подкарантинной продукции - энтомологической, гербологической, фитогельминтологической, бактериологической, вирусологической, микологической.

В случаях выявления карантинных объектов, информация передается в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям для принятия мер.