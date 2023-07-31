За неделю саратовцы вызывали скорую пять тысяч раз

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С 24 по 30 июля саратовской экстренной службой принято 33 тысячи вызовов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава управления безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.

По словам чиновника, экстренного реагирования служб потребовали 10 490 вызовов, из них 1 253 раза потребовалось комплексное.

Чаще всего абоненты обращались по номеру 112 для вызова скорой помощи - 5 349 вызовов и полиции - 3 790 вызовов.

Помимо этого передано спасателей вызывали 574 раза, 385 раз обращались к пожарным и 248 - к газовикам.