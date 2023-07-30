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НовостиПроисшествия30 июля 2023 10:15

На волге вблизи Саратова перевернулась парусная лодка с восемью людьми на борту

Шестерых эвакуировали спасатели, еще двоих - очевидцы
Евгений Бадиков
фото: тг-канал Юрия Юрина

фото: тг-канал Юрия Юрина

На волге вблизи Саратова перевернулась парусная лодка с восемью людьми на борту. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин.

По словам Юрина, в 12:38 в службу «112» поступило сообщение о том, что на Волге вблизи острова Зеленый перевернулся парусный ял с людьми. На борту находилось восемь человек. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения эвакуировали на берег шесть человек, еще двоих эвакуировали очевидцы.

От медицинской помощи люди отказались.Помимо спасателей на месте работали сотрудники ГИМС. Обстоятельства произошедшего выясняются.