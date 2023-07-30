фото: пресс-служба Романа Бусаргина

В Калининском районе открылось производство сыров и топленого молока. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Роман Бусаргин

Глава региона Роман Бусаргин ознакомился с новым молочным цехом в сельхозпредприятии «Новые Выселки» Калининского района. Здесь работает первая в регионе роботизированная молочная ферма, где многие процессы автоматизированы. Оборудование позволяет выпускать до 20 различных сортов, которые продают в Калининске.

За первое полугодие 2023 года произвели 1,4 тонн топленого молока, 5,7 тонн кисломолочной продукции, 0,5 тонны сыра. По словам руководителя Александра Ищенко, хорошим спросом пользуются мягкие сыры – брынза, чечил, адыгейский.

- Это хороший пример, когда сельхозпредприятие решило заняться переработкой. Молочная продукция здесь высокого качества, это уже оценили жители Калининска. Будем поддерживать хозяйство, чтобы оно расширяло сбыт, выходило на рынок Саратова, других районов, - отметил Роман Бусаргин.