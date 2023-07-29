В зоне СВО погиб 34-летний доброволец из Ершовского района

Арслан Кульманов

В зоне СВО погиб доброволец из Ершовского района. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава района Светлана Зубрицкая.

34-летний доброволец из Ершова Арслан Кульманов погиб в ходе исполнения боевых задач в зоне Специальной военной операции.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким рядового Арслана Кульманова. Он выполнял свой воинский долг, защищая мирное население, защищая нашу страну, - высказалась Зубрицкая.

Прощание состоится завтра, 30 июля с 10.00 до 11.00 по адресу: Ершов ул. Победы д. 7