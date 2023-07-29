фото: тг-канал Романа Бусаргина

В Саратове появится четыре ангиографа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В Энгельсской городской больнице № 2 недавно появился ангиограф. Аппарат позволяет исследовать состояние сосудов и артерий и проводить сложнейшие операции с максимальной точностью и минимальным медицинским вмешательством. Хирурги уже провели уникальную операцию на сердце с помощью ангиографа.

Ранее такой аппарат был только в областном кардиологическом центре. Теперь пациентов из Левобережья смогут принимать в Энгельсе. В ближайшее время ангиограф появится в городе Балаково. Там уже готовят под него помещение.

- В следующем году будет уже 4 ангиографа. Это значительно сократит время ожидания обследования для пациентов, а для врачей повысит скорость и точность постановки диагноза, что очень важно при сердечных патологиях, - прокомментировал Бусаргин.