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НовостиПолитика29 июля 2023 10:31

В Краснокутском районе простились с бойцом из арктической бригады

В ходе СВО погиб саратовский военнослужащий Юрий Сорокин
Евгений Бадиков
фото: администрация Краснокутского района

фото: администрация Краснокутского района

В ходе СВО погиб саратовский военнослужащий Юрий Сорокин. Об этом сообщила администрация Краснокутского района в своем телеграм-канале.

Чиновники отметили, что мужчина учился в школе Энгельса, детские и юношеские годы провел в селе Логиновка Краснокутского района. Здесь живут его близкие и друзья. Юрию Сорокину было 29 лет.

Сорокин проходил службу по контракту в 80-й арктической отдельной мотострелковой бригаде. Он принимал участие в специальной военной операции и погиб при выполнении боевых задач, получив тяжелые ранения.

Его посмертно наградили медалью Жукова и орденом мужества.