фото: СУ СКР

В селе под Саратовом женщина придушила собутыльника. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

В четверг, 27 июля, 45-летний мужчина вместе с четырьмя знакомыми пил спиртные напитки в частном доме в селе Свинцовка Гагаринского района. После застолья саратовец ушел спать с 36-летней гостьей в сарай на территории дома, где парочка и поссорилась.

В ходе ссоры женщина сдавила мужчине шею веревкой до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни.

Об этом она рассказала соседу, который позвонил в полицию, сотрудники задержали злоумышленницу. Возбуждено уголовное дело об убийстве.