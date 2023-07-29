Панков: Очистит ли Волга совесть чиновников?

Николай Панков

В Госдуму внесён законопроект, ужесточающий наказание за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов.

Об этом в своём телеграм-канале «Пара слоV» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

Для должностных лиц штрафы возрастут с 6 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — с 80 тыс. до 200 тыс. рублей.

«В жару все больше людей стремятся к волжской прохладе. И часто, придя на реку, недобрым словом вспоминают чиновников.

Мы видим грязную воду, ил и водоросли. Но все это – оптический обман, потому что несколько лет назад чиновники в отчетах писали совсем другое. Что наша акватория самая чистая в сравнении с другими регионами. Поэтому область в свое время меньше всех получила денег на очистные сооружения - всего 94 миллиона.

Просто мистика получилась. В Самаре река грязная, им дали 32 миллиарда. В Волгограде тоже – им дали 24 миллиарда. А в нашей области, которая между ними, грязь из Волги куда-то исчезает.

Прекрасный законопроект внесен в Госдуму, который таких фантастов окоротит. Возможно, закон позволит выявить тех, кто ранее подписал показушный отчет, чтобы угодить тогдашнему руководству. И заставить их понести ответственность», - подчеркнул Николай Панков.