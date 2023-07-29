Ольга Гордина поздравляет Романа Бусаргина с Днем рождения

Ольга Гордина

Уважаемый Роман Викторович!

Поздравляем Вас с днём рождения!

Работники социальной сферы, получатели социальных услуг социозащитных учреждений области всегда ощущают Вашу поддержку и заботу.

Вы уделяете большое внимание ветеранам, проводите встречи с многодетными семьями, оперативно решаете вопросы для членов семей мобилизованных .

Вы всегда с людьми, а это очень и очень важно!

Желаем Вам здоровья, успехов и достижений на нелегкой должности Губернатора Саратовской области.

Пусть на Вашем жизненном пути встречаются только хорошие люди : мыслящие, энергичные, позитивные!

Мира, добра и счастья Вам и Вашим близким!

Ольга Гордина - директор комплексного центра социального обслуживания населения Ртищевского района, председатель Совета женщин.