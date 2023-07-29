Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2023 9:10

Ольга Гордина поздравляет Романа Бусаргина с Днем рождения

Источник:kp.ru
Ольга Гордина

Ольга Гордина

Уважаемый Роман Викторович!

Поздравляем Вас с днём рождения!

Работники социальной сферы, получатели социальных услуг социозащитных учреждений области всегда ощущают Вашу поддержку и заботу.

Вы уделяете большое внимание ветеранам, проводите встречи с многодетными семьями, оперативно решаете вопросы для членов семей мобилизованных .

Вы всегда с людьми, а это очень и очень важно!

Желаем Вам здоровья, успехов и достижений на нелегкой должности Губернатора Саратовской области.

Пусть на Вашем жизненном пути встречаются только хорошие люди : мыслящие, энергичные, позитивные!

Мира, добра и счастья Вам и Вашим близким!

Ольга Гордина - директор комплексного центра социального обслуживания населения Ртищевского района, председатель Совета женщин.