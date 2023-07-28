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НовостиОбщество28 июля 2023 13:31

В Саратове за хорошие оценки в зачетке студентку ждет суд

Студентка переводила деньги замдекану по учебной работе
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове за хорошие оценки в зачетке студентку ждет суд. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Согласно материалам дела, девушка переводила деньги замдекану по учебной работе. Таким способом учащаяся хотела обеспечить себе хорошие оценки в зачетной книжке.

Оперативники городского управления МВД узнали о преступлении и задержали студентку. Заведено уголовное дело. Материалы переданы в суд.

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