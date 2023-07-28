Фото: Архив КП

В Саратове за хорошие оценки в зачетке студентку ждет суд. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Согласно материалам дела, девушка переводила деньги замдекану по учебной работе. Таким способом учащаяся хотела обеспечить себе хорошие оценки в зачетной книжке.

Оперативники городского управления МВД узнали о преступлении и задержали студентку. Заведено уголовное дело. Материалы переданы в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.