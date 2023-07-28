Фото: Архив КП

В Саратове из-за ремонта закроют железнодорожный переезд в Ленинском районе. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает «Приволжская железная дорога».

Переезд закроют дважды на Сокурском тракте:

- 31 июля с 14:55 до 15:55;

- 1 августа с 13:50 до 15:55.

Объезд возможен по проспекту Строителей, улице Шехурдина и Московскому шоссе.

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