Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Ленинском районе Саратова под колеса «КамАЗа» попал мотоциклист. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 23:00 на улице Шехурдина. Напротив дома №26Б 35-летний водитель за рулем «КамАЗ» столкнулся с мотоциклом.

В результате аварии, 36-летний водитель двухколесного транспорта был госпитализирован в медицинское учреждение.

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