Фото: Депутаты обсудили актуальные вопросы

В поселке Светлый прошло выездное рабочее совещание комитета по социальной политике Саратовской областной Думы.

В повестке обозначены вопросы: о состоянии заработной платы медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципальных районов Саратовской области; об организации проведения профилактических осмотров населения и о демографической ситуации в муниципальных районах Саратовской области.

Все вопросы являются актуальными для системы здравоохранения и тесно связаны между собой. Пути решения по повышению уровня заработной платы медработников обсуждаются на многих площадках. Сегодня пути разрешения вопроса обсуждались участниками совещания, в котором приняли участие депутаты областной Думы, заместители министра здравоохранения Саратовской области, руководители медицинских учреждений, главы районов.

Говоря о заработной плате медиков, Роман Грибов подчеркнул, что задача по ее повышению поставлена Президентом России Владимиром Путиным. О необходимости исправить ситуацию в регионе говорил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подчеркнул, что важно слышать мнение медицинского сообщества.

Депутат Саратовской областной Думы и главный врач Саратовской городской больницы № 1 Евгений Ковалев, выступая на совещании, отметил: «Мы все понимаем, что для развития системы здравоохранения необходим дополнительный источник финансирования и тут важен индивидуальный подход к каждому лечебному учреждению. При этом, на сегодняшний день федеральное законодательство требует определенных изменений. Финансирование учреждений ведется по количеству пролеченных больных. Соответственно лечебное учреждение заинтересовано в количестве заболевших, поступивших и пролеченных. А мы должны быть заинтересованы в эффективности профилактики, количестве здоровых пациентов, а не наоборот. Но в вопросе финансового обеспечения любой медицинской организации важную роль играет эффективность управления учреждением. Для обеспечения оказания качественной медицинской помощи организация несет обязательные расходы, а в случае, если эти расходы не покрываются утвержденными тарифами, возникает риск образования просроченной задолженности. Именно поэтому в целях недопущения образования кредиторской задолженности, каждой медицинской организации следует уделять особое внимание оценке финансового состояния».

Председатель комитета по социальной политике регпарламента Роман Грибов отметил, что недопустимо, когда медицинский работник вынужден совмещать несколько ставок ради достижения хорошего показателя по заработной плате.

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