Фото: Архив КП

В Саратове «сотрудники банка» уберегли пенсионерку от мошенников и забрали все сбережения. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Вчера, 27 июля, в Заводском районе в отдел полиции обратилась 71-летняя горожанка. По ее словам, женщине неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками банка и компетентных органов. Собеседники уверяли в том, что неизвестные пытаются снять с ее счета все сбережения.

Как рекомендовали «специалисты», пенсионерка скачала несколько приложений на телефон, после чего через банкомат перевела 680 550 рублей на «безопасный счет».

Возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.