Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Саратове машина ДПС столкнулась с трамваем. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает Телеграм-канал «ЧП Саратов».

Авария произошла вчера, 27 июля, на пересечении Большой Казачьей и Астраханской. Машина ГИБДД столкнулась с трамвайным маршрутом №11.

Как выяснилось, в момент аварии в полицейской машине находилась 50-летняя женщина, которую инспекторы везли в больницу.

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