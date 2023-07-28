Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"
В Саратове машина ДПС столкнулась с трамваем. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает Телеграм-канал «ЧП Саратов».
Авария произошла вчера, 27 июля, на пересечении Большой Казачьей и Астраханской. Машина ГИБДД столкнулась с трамвайным маршрутом №11.
Как выяснилось, в момент аварии в полицейской машине находилась 50-летняя женщина, которую инспекторы везли в больницу.
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