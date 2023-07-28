АО СК «РСХБ-Страхование» осуществила выплату по договору страхования на случай ЧС

АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило более 14 млн рублей предприятию из Калининградской области ООО «Агро Нова» по договору сельскохозяйственного страхования на случай чрезвычайных ситуаций природного характера.

Страховым событием стала гибель урожая яровой пшеницы в результате засухи. На территории региона был введен режим ЧС.

«К плюсам программы страхования на случай ЧС можно отнести ее относительно низкую стоимость и быструю скорость компенсации. С момента подачи компанией ООО «Агро Нова» заявки на страховое возмещение и полной выплаты прошло всего 9 дней», - отметил Генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Напомним, что новые меры государственной поддержки сельскохозяйственного страхования от ЧС были введены поправками к федеральному закону № 260-ФЗ и начали действовать в прошлом году.

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