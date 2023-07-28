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НовостиОбщество28 июля 2023 11:03

Олег Матыцин ознакомился с инвестиционными проектами Саратовской области

На выставке в Москве Александр Марченко ознакомил Олега Матыцина с саратовской экспозицией
Елена Маркелова
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

На форуме Россия – Африка министр спорта РФ Олег Матыцин посетил выставочный стенд Саратовской области. Министр инвестиционной политики области Александр Марченко познакомил гостя с потенциалом региона.

Глава ведомства рассказал о ведущих предприятиях и их деятельности, инвестиционных проектах Саратова, а также о новых точках роста - промышленном парке и технопарке в областном центре.

Помимо этого Марченко презентовал туристический потенциал Саратовской области. Олег Матыцин поблагодарил саратовскую делегацию за тёплый приём.