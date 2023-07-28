Олег Матыцин ознакомился с инвестиционными проектами Саратовской области

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На форуме Россия – Африка министр спорта РФ Олег Матыцин посетил выставочный стенд Саратовской области. Министр инвестиционной политики области Александр Марченко познакомил гостя с потенциалом региона.

Глава ведомства рассказал о ведущих предприятиях и их деятельности, инвестиционных проектах Саратова, а также о новых точках роста - промышленном парке и технопарке в областном центре.

Помимо этого Марченко презентовал туристический потенциал Саратовской области. Олег Матыцин поблагодарил саратовскую делегацию за тёплый приём.