Фото: Архив КП

В Саратове приостановлено движение трамваев №10. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает «Саратовгорэлектротранс».

По информации «СГЭТ», трамвайный маршрут прекратил движение в 12.00. Аварийные работы «КВС» проводят на улице Слонова, недалеко от сквера Янковского. Когда трамвайный маршрут восстановит движение - неизвестно.

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