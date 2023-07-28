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Саратовская певица стала лауреатом международной премии. Об этом сообщает Министерство информации и массовых коммуникаций области

Певица Ольга Куликова стала лауреатом XII Международной премии «Филантроп», которая вручается за достижения в сфере культуры и искусства людям с ограниченными возможностями. Наша землячка является инвалидом по зрению, и несколько раз отправляла заявки в разных номинациях — эстрадный вокал, академический вокал, авторская песня. Четвертая попытка увенчалась успехом. Жюри высоко оценило исполнение отрывка из оперы Чайковского «Иоланта».

— Победила я в номинации академический вокал. Сначала даже не поверила. Думала, что мне это снится. Опера Чайковского «Иоланта» же про незрячую девушку! Еще учась в Саратовском областном колледже искусств, я выступала с этой арией в Санкт-Петербурге на конкурсе вокалистов им. Штоколова. И тогда ко мне подошла одна из членов жюри, прибывшая из Швейцарии, и по-русски, с очень сильным акцентом, мне тогда сказала: «Вы так хорошо поете, прошу Вас, не бросайте вокал». — Такие премии, как «Филантроп», обязательно должны быть, и они должны быть не коммерческими, чтобы люди с ограниченными возможностями могли профессионально развиваться, чтобы у них был стимул к чему-то стремиться и достигать результатов, - поделилась мнением Ольга Куликова.