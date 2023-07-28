Панков: открытие новой поликлиники в Юбилейном стало примером слаженной работы федеральной и региональной властей

"Защита детей - задача нашего Президента"

Сегодня первый день работы обновлённой детской поликлиники в саратовском поселке Юбилейный. Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» отметил, что она оснащена по современным стандартам.

«Жители знают, в каких условиях работало отделение ранее. А сейчас все кабинеты оснащены по современным стандартам. Отмечу, что большая часть медоборудования отечественного производства. Защита детей - задача нашего Президента.

Открытая сегодня поликлиника - хороший пример взаимодействия федеральной и областной власти. Роман Бусаргин принял решение о ремонте поликлиники. Напомню, Вячеслав Володин привлёк средства для строительства школы в Иволгино, что разгрузило соцучреждения Юбилейного. Сейчас строится пристройка к 66-й школе. Построены тротуары, парк Изумрудный. И ряд других объектов за счёт средств федерального бюджета. Все это позволило области за счёт регионального бюджета отремонтировать поликлинику.

Особо отмечу работу коллектива детских врачей. Они профессионалы, видел их бережное отношение к детям и родителям», - пишет Николай Панков.