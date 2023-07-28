Саратовская администрация сдаст в металлолом более 750 тонн рельсов. Об этом стало известно сегодня, 28 июля, в ходе заседания Саратовской городской думы.

Рельсы с трамвайного пути №9 (Просяной проезд - Мирный переулок) продолжают снимать в рамках реконструкции сетей при реализации проекта скоростного трамвая. ООО «СГЭТ» в ходе выполнения работ сняли рельсы от остановки «Детский парк» до остановки «Завод Зуборезных станков». Ориентировочный вес составляет 756,8 тонн.

Как уточнил Алексей Никитин, протяженность рельс составит 11 635 метров. Это лишь 75 процентов трамвайных путей девятого маршрута. Рельсы отправятся в трамвайное депо на Усиевича, 7, где «СГЭТ» примет их на ответственное хранение.