В Энгельсе щенок шпица умер от подобранной сосиски

Фото: архив КП

В Энгельсе домашний щенок шпица умер после поедания подобранной на улице сосиски. Об этом сегодня, 28 июля, сообщила хозяйка породистого щенка в группе "Энгельс онлайн" в соцсети "ВКонтакте".

Владелица пояснила, что гуляла с питомцем по набережной Энгельса и он подобрал сосиску, не смотря на то, что хозяйка ее отобрала, кусочек малыш все же проглотил.

- Стошнило через два часа, а еще через два часа собака была в судорогах и без сознания. Еще через пять часов остановилось дыхание и через два часа, как его реанимировали, он все-таки умер. С его массой тела 1,5 килограмма это была смертельная доза, — отметила девушка.

В комментариях пользователи предположили, что таким образом догхантеры пытаются регулировать численность бездомных собак. При этом страдают и домашние питомцы.

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