У Ротонды в Саратове тонул пенсионер

Фото: ЧП Саратов

В службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что в Волжском районе на акватории реки Волга у Ротонды тонет мужчина. Об этом сегодня, 28 июля сообщает ЧП Саратов.

Тонул 91 летний мужчина. Очевидцы помогли ему выбраться из воды и вызвали спасателей. Реанимационной службой облспаса пострадавшему была оказана помощь с последующей госпитализацией в больницу.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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