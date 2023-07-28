Саратовский наркоторговец отмывал деньги в криптовалюте

Фото: архив КП

В Саратове возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает региональное ГУ МВД.

В ходе расследования УНК ГУ МВД России по Саратовской области уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, выяснилось, что 34-летний подозреваемый совершил ряд финансовых операций для легализации денег, полученных от продажи запрещенных веществ. Мужчина конвертировал криптовалюту, получаемую им от сбыта наркотических средств, выводил денежные средства на банковскую карту, которую оформил на другого человека. Злоумышленник легализовал около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

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