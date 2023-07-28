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НовостиПроисшествия28 июля 2023 7:48

Тело мужчины нашли в сарае в Гагаринском районе Саратова

Житель села Свинцовка под Саратовом обнаружил своего соседа мертвым
Светлана Курышева

Вчера, 27 июля, в Гагаринском районе Саратова было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает СУ СК по региону.

В селе Свинцовка, на территории частного дома, местный житель нашел своего соседа мертвым в его сарае и обратился в полицию. У погибшего 45 летнего мужчины были обнаружены телесные повреждения.

Назначено судебно-медицинское исследование. Организована доследственная проверка.

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