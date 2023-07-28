Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 7:12

В Шиханах-2 под Саратовом построят школу на 550 мест в 2023 году

Образовательное учреждение на 550 мест в поселке Шиханы-2 появится при поддержке Вячеслава Володина
Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отчитался перед избирателями поселка Шиханы-2 о проделанной работе.

Политик рассказал, что проведена реконструкция детской школы искусств. Кроме этого по просьбе жителей открылся сетевой магазин. В Шиханах-2 построен многофункциональный спортивный комплекс открытого типа. Поселок благоустроен, в нем отремонтировали тротуары. Также приведена в нормативное состояние дорога от Шиханы-1 до Шиханы-2.

В 2023 году в поселке будет построена новая общеобразовательная школа на 550 мест.