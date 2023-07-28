Новая детская поликлиника открылась в Юбилейном в Саратове

Фото: Светлана Курышева

Необходимость открытия новой детской поликлиники в поселке Юбилейный назрела давно. После того, как взрослое отделение поликлиники №20 переехало в новое здание, на месте старого решили обустроить детское отделение. Сегодня, 28 июля, состоялось открытие. Учреждение посетили – губернатор Роман Бусаргин и министр здравоохранения Олег Костин.

- Микрорайон большой и активно расширяется, однако современного детского медицинского учреждения здесь не было. Сначала педиатры вели прием в стесненных условиях. Площадь увеличилась, но было очевидно, что она не соответствует требованиям. Назвать поликлиникой это было сложно. Обсуждали этот вопрос с депутатом Госдумы Николаем Панковым, - написал в своем телеграм-канале губернатор области.

Сейчас к новому учреждению прикреплены около 9800 детей, созданы все условия: работают узкие специалисты по всем направлениям, проводится ультразвуковая, функциональная и лабораторная диагностика, а также оказывается неотложная помощь, есть прививочный и процедурный кабинеты. По медицинской части также имеется все необходимое в том числе больше 300 единиц нового оборудования.

Отдельное внимание было уделено комфорту пациентов и их родителей: электронное табло с расписанием приема врачей, игровая зона, комната для кормления грудных детей и детей раннего возраста, система навигации. Режим работы - с 08:00 до 20:00 по будням, и с 09:00 до 14:00 в выходные и праздничные дни.

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