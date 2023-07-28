Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Заводском районе Саратова 70-летний водитель сбил дедушку «на зебре». Об этом сегодня, 28 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло вчера, 27 июля, в районе остановки «Дорстрой» примерно в 18.30. На улице Маркина отечественная «семерка» под управлением 70-летнего водителя допустила наезд на пешехода.

В результате аварии, 85-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

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