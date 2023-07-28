Фото: Архив КП

В Балаковском районе 14-летний водитель мопеда сбил школьницу. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ЧП произошло вчера, 27 июля, в селе Красный Яр. Двигаясь по улице Ленина, 14-летний водитель мопеда «Ирбис» сбил 15-летнюю девочку.

В результате аварии, школьницу госпитализировали в медучреждение.

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