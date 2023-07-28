АО СК «РСХБ-Страхование» застраховало сельскохозяйственных животных ООО «ГРИН СТАР III» на сумму более 182 млн рублей

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Одно из крупнейших предприятий на территории Приморского края по разведению поголовья свиней ООО «ГРИН СТАР III» заключило договор страхования сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой с АО СК «РСХБ-Страхование». Страховая сумма по соглашению составила более 182 млн рублей. Животные застрахованы от риска болезней, массовых отравлений, пожара и прочих рисков.

Свиноводческий комплекс работает на территории региона с 2013 года и ежемесячно поставляет на рынок края более 75 тонн свинины.

«АО СК «РСХБ-Страхование» — лидер страхования сельхозрисков в России. С нашими клиентами мы всегда стремимся выстроить взаимовыгодные отношения, а также предлагаем сбалансированный подход в работе, чтобы обеспечить их финансовую защиту и спокойствие в случае непредвиденных событий», - отметил директор филиала АО СК "РСХБ-Страхование" в г. Владивостоке Евгений Авдеев.

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