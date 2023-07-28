Фото: Архив КП
В Саратове жители 15 улиц Ленинского района остались до вечера без воды. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает компания «КВС».
Подача водоснабжения приостановлена в частном секторе в районе ипподрома. По причине аварии без воды остались улицы:
- Клещевская, Авиационная;
- Овражная, Песочная, 2-я Песочная;
- Черниговская, Гусельская, Квартальная;
- Восточная, Гомельская, Тележная;
- Енисейская, Чкалова, Прудная, Гусельский проезд.
Завершение ремонтных работ планируется к 20:00.
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