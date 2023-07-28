Фото: Архив КП

В Саратове жители 15 улиц Ленинского района остались до вечера без воды. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает компания «КВС».

Подача водоснабжения приостановлена в частном секторе в районе ипподрома. По причине аварии без воды остались улицы:

- Клещевская, Авиационная;

- Овражная, Песочная, 2-я Песочная;

- Черниговская, Гусельская, Квартальная;

- Восточная, Гомельская, Тележная;

- Енисейская, Чкалова, Прудная, Гусельский проезд.

Завершение ремонтных работ планируется к 20:00.

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