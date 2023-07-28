Фото: Архив КП

В Саратове до 3 августа перекрыли улицу Романтиков. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает компания «Т Плюс».

Движение ограничено на участке между Черниговской и 6-м Заовражным проездом. Как пояснили энергетики, дорога перекрыта в связи с ремонтом труб.

Завершение работ и восстановление движения по улице Романтиков планируется 3 августа.

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