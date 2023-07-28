фото: Твои герои, Саратов

Саратовские общественники попали под обстрел в Донецке. Информация об этом появилась в телеграм-канале Александра Янкловича «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Вчера, 27 июля, в Донецке под обстрел попали члены общественного объединения «Боевое Братство» Саратовской области. Судя по опубликованному видео, все члены экипажа ПАЗа живы, а вот автобус серьезно поврежден.

- Ребята получили контузии. Но все живы. Транспорт для вывоза людей найден. Ждем вас дома, - говорится в сообщении.