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НовостиПолитика28 июля 2023 5:32

Саратовские общественники попали под обстрел в Донецке

Члены саратовского «Боевого Братства» попали под обстрел в столице ДНР
Евгений Бадиков
фото: Твои герои, Саратов

фото: Твои герои, Саратов

Саратовские общественники попали под обстрел в Донецке. Информация об этом появилась в телеграм-канале Александра Янкловича «Твои Герои, Саратов! ZOV».

Вчера, 27 июля, в Донецке под обстрел попали члены общественного объединения «Боевое Братство» Саратовской области. Судя по опубликованному видео, все члены экипажа ПАЗа живы, а вот автобус серьезно поврежден.

- Ребята получили контузии. Но все живы. Транспорт для вывоза людей найден. Ждем вас дома, - говорится в сообщении.