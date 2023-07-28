В пресс-центре «КП Саратов» состоится пресс-конференция на тему «Книга памяти СВОИХ»

Фото: Сотников Андрей Олегович

В пресс-центре "Комсомольская правда Саратов" завтра, 28 июля, в 13.00 состоится пресс-конференция на тему «Книга памяти СВОИХ».

В книге памяти наших земляков, погибших в ходе специальной военной операции, размещена общедоступная информация о людях, которые отдали свою жизнь за Родину в борьбе с современным нацизмом. О людях, у которых остались семьи. О героях, о которых мы должны помнить не только в Дни воинской славы России, но и дать возможность всем желающим знать о подвигах и трагической гибели наших земляков.

Инициаторы памятного проекта – сообщество «Жены героев. Саратовская область». Это сообщество женщин, чьи мужья, отцы, братья, друзья являются кадровыми военными, мобилизованными и добровольцами, принимающими участие в СВО; Саратовское областное отделение ВООВ «Боевое братство», а также «Общественная палата Саратовской области и МО «Город Саратов».

Участники конференции - Многодетная мать, вдова погибшего в СВО Дмитрия Речман награжденного Орденом Мужества посмертно, член Экспертного совета по делам ветеранов при Саратовской областной думы, член Боевого братства Наталья Речман; Руководитель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», Авезниязов Сергей Климентьевич; Соорганизатор сообщества «Жены героев. Саратовская область», член Боевого братство, режиссер Андрей Сотников.

Прямая трансляция пресс-конференции здесь.

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